Россиянин распродавал медали деда-фронтовика по 300 рублей

Ural Mash: житель Магнитогорска продавал в интернете медали деда-фронтовика по 300 рублей

Житель Магнитогорска Челябинской области продавал в интернете медали деда-фронтовика по 300 рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале Ural Mash.

Россиянин до этого предлагал покупателям в сети коллекционные монеты, старые купюры и раритетные сигареты. Позже он взял у своего дедушки — участника Великой Отечественной войны — награды: медаль Жукова, медали «30, 50, 60 лет Победы в ВОВ» и несколько других.

Лоты мужчина оценил в 200–300 рублей. Под видом покупателей ему написали сотрудники полиции. После свершения сделки они задержали жителя Магнитогорска.

За незаконный сбыт государственных наград делец может быть заключен под стражу на три месяца.

28 февраля сообщалось, что на западе Москвы 38-летний мужчина избил 92-летнего пенсионера и угрожал взорвать квартиру.

Россиянина доставили в полицейский участок. Из его квартиры изъяли две винтовки, ружье, автомат, четыре пистолета, 15 гранат, патроны и несколько ножей.