Россиянин избил табуретом и зарезал товарища во время застолья

Под Новосибирском задержали 32-летнего мужчину, избившего табуретом и зарезавшего друга

В Новосибирской области задержали 32-летнего местного жителя, избившего и зарезавшего 43-летнего знакомого. Об этом в понедельник, 3 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 2 апреля фигурант с потерпевшим пришел в гости к товарищу в село Новосибирского района. Там они выпивали, однако во время застолья обвиняемый поссорился с другом. Тогда он взял табурет и стал бить им жертву. После чего фигурант достал нож и нанес потерпевшему удары по телу и голове, нанеся смертельные ранения.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Следователи осмотрели место преступления и допросили свидетелей. Сейчас решается вопрос об аресте россиянина.

Ранее стало известно, что в Москве мужчина порезал и ударил топором соседку за сделанное ему замечание.