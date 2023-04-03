Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:32, 3 апреля 2023Россия

Стало известно место проведения панихиды по военкору Татарскому

Панихида по военкору Татарскому состоится в Троице-Измайловском соборе в Петербурге

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Панихида по погибшему при взрыве в кафе военкору Владлену Татарскому состоится в Троице-Измайловском соборе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви (РПЦ) Наталья Родоманова, чьи слова приводит ТАСС.

«Клирик собора Сергий Кубышкин поговорил с представителями фонда памяти жертв терактов, и было принято решение, что во время совершения панихиды по погибшим в теракте в петербургском метрополитене будут также помянуты погибшие в ходе специальной военной операции и новопреставленный воин Максим (военкор Владлен Татарский — прим. «Ленты.ру»)», — сказала Родоманова.

Панихида начнется в 13:00 в понедельник. В ней ежегодно упоминаются погибшие при теракте в метрополитене Петербурга 3 апреля 2017 года. Тогда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» при взрыве погибли 16 человек.

Взрыв в кафе Петербурга на Университетской набережной произошел в воскресенье, 2 апреля. Погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Предположительно, взорвалась статуэтка, подаренная ему во время выступления. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Минздрав заявил о росте числа пострадавших при взрыве в кафе Петербурга до 32 человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Задержана подозреваемая в убийстве Татарского Дарья Трепова
«Металлург» уволит главного тренера
В полиции Армении высказались о нападении на сына Пашиняна
Стали известны подробности о параде Победы в Москве
В квартиру подозреваемой в убийстве Татарского приехали взрывотехники с собаками
У электрофур Tesla оказались неисправные тормоза
В Малайзии разрешили заменять смертную казнь на удары палкой
Российский стилист назвала способы скрыть лишний вес с помощью одежды
Пианист Денис Мацуев рассказал о состоянии здоровья после коронавируса
Ушедшего из дома два дня назад 13-летнего россиянина нашли мертвым в колодце
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.