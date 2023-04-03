Парализованный мужчина заново научился ходить и стал тренером

Metro: в Великобритании попавший в аварию мужчина заново научился ходить и стал тренером

30-летний житель британского острова Хейлинг-Айленд, графство Хэмпшир, Майк Ньюман попал в аварию, заново научился ходить и стал персональным тренером. Об этом сообщает Metro.

В июне 2019 года мужчина упал с мотоцикла во время тренировки по мотокроссу. У Ньюмана были сломаны поясничные позвонки, копчик и таз, а также пробито легкое. В итоге у него была парализована нижняя часть тела, он оказался в инвалидной коляске.

Врачи вставили пострадавшему в спину металлические стержни. Он находился в больнице в течение полугода, ожидая, когда его направят в центр реабилитации позвоночника. Позже Ньюман столкнулся с новыми проблемами — в его раны попала инфекция, а стержни в спине сломались. Мужчине потребовалось долгое и изнурительное лечение, прежде чем его выписали из больницы.

Врачи считали, что Ньюман никогда не сможет ходить из-за полученных травм. Однако мужчина решил доказать медикам, что они были не правы. Он прошел физиотерапию и смог сделать первые шаги, опираясь на ходунки. Вскоре пациент снова начал самостоятельно ходить в туалет.

Из-за ограничений, связанных с COVID-19, сеансы физиотерапии были приостановлены. Тогда Ньюман решил записаться в спортзал, чтобы быстрее восстановиться. «Благодаря тренировкам и тому, что я заставлял себя посещать спортзал, я начал снова чувствовать свои ноги. Это были невероятные ощущения. Я обнаружил, что могу стоять и ходить в течение коротких промежутков времени», — рассказывает он.

Достигнув результатов в восстановлении, мужчина захотел стать персональным тренером и подал заявку на обучение. Он стал первым, кто прошел курс тренера в инвалидном кресле. Теперь Ньюман планирует помогать людям, оказавшимся в подобной ситуации, и давать им надежду на восстановление.

Мужчина добавил, что благодарен друзьям и семье, которые поддерживали его после несчастного случая и помогали встать на ноги. «Возможно, я никогда не восстановлюсь на 100 процентов, и мне все еще будет необходимо инвалидное кресло при перенапряжении. Но я горжусь тем, как далеко я продвинулся», — утверждает Ньюман.

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