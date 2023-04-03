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23:04, 3 апреля 2023Мир

В России оценили выполнение зерновой сделки

Представитель РФ при ООН Небензя заявил о невыполнении российской части зерновой сделки
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя на пресс-конференции оценил выполнение зерновой сделки. Его слова приводит ТАСС.

Небензя заявил о невыполнении российской части зерновой сделки и уточнил, что имеет в виду условия по экспорту продовольствия и удобрений из страны. Он подчеркнул, что эти договоренности «на 100 процентов не работают, несмотря на все усилия генсекретаря ООН и главы Конференции ООН по торговле и развитию».

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«Мы признаем эти усилия. Но мы там, где есть. Что произойдет за 60 дней? Но мы ожидаем прогресса [в выполнении договоренности]», — отметил дипломат.

Российский представитель в ООН добавил, что не может предсказать дальнейшее развитие событий. Он призвал подождать, какого прогресса удастся добиться к 18 мая.

18 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что зерновая сделка, заключенная между Россией, Украиной, Турцией и ООН, продлена на 60 дней — до 18 мая. При этом ранее она отмечала, что в рамках соглашения эффективно реализуется лишь украинская часть сделки.

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Марина Совина
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