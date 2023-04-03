Омбудсмен ЛНР Сердюкова обвинила спецслужбы Украины в пытках гражданских лиц и военных

Украинские спецслужбы пытают гражданских лиц и российских военных не только для получения информации, но и ради удовольствия. С таким обвинением выступила уполномоченный по правам человека в Луганской народной республике (ЛНР) Виктория Сердюкова в своем Telegram-канале.

«Незаконно осужденные по политическим мотивам гражданские лица и российские военнослужащие, находясь в украинских застенках, регулярно подвергаются психологическому давлению и пыткам со стороны украинских спецслужб. Иногда не только из-за выгоды получить ценную информацию, а и просто ради удовольствия», — заявила она.

Сердюкова отметила, что массовые нарушения прав человека все еще остаются незаметными для международных правозащитных структур. По ее словам, об этих случаях сообщили находящиеся в заключении на украинской территории, а также вернувшиеся из плена и их родственники. Она подчеркнула, что на Украине условия содержания заключенных не соответствуют нормам международного права и свидетельствуют о совершающихся преступлениях.