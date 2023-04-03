Москалькова сообщила о передаче Украине раненых солдат

Москалькова: Россия передала Украине пятерых раненых солдат ВСУ

Москва передала Киеву пятерых раненых солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова в Telegram.

Также омбудсмен напомнила, что в конце марта Украина передала России такое же число тяжелораненых военнослужащих. По ее словам, сейчас они проходят лечение.

«Желаю им скорейшего выздоровления и верю, что они уже скоро вернутся к своим родным и близким, которые встретят их как настоящих героев», — написала она.

Ранее Москалькова сообщила, что очередной обмен пленными с Украиной срывается. По словам омбудсмена, процедура может не состояться из-за нежелания Киева возвращать домой ряд собственных военнослужащих.