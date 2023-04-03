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17:10, 3 апреля 2023Россия

Москалькова сообщила о передаче Украине раненых солдат

Москалькова: Россия передала Украине пятерых раненых солдат ВСУ

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Москва передала Киеву пятерых раненых солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова в Telegram.

Также омбудсмен напомнила, что в конце марта Украина передала России такое же число тяжелораненых военнослужащих. По ее словам, сейчас они проходят лечение.

«Желаю им скорейшего выздоровления и верю, что они уже скоро вернутся к своим родным и близким, которые встретят их как настоящих героев», — написала она.

Ранее Москалькова сообщила, что очередной обмен пленными с Украиной срывается. По словам омбудсмена, процедура может не состояться из-за нежелания Киева возвращать домой ряд собственных военнослужащих.

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Варвара Кошечкина
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