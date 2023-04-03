Политолог из США назвал возможных организаторов убийства Татарского

Политолог Беннет: убийство военкора Татарского могли организовать украинские радикалы

Военного корреспондента Владлена Татарского могли убить украинские радикалы при поддержке Запада. Возможных организаторов убийства журналиста в интервью с «Известиями» назвал политолог из США Скотт Беннетт.

Он также допустил, что взрыв в Санкт-Петербурге был реализован с использованием иностранных технологий, а именно спутников, которые были предоставлены Лондоном и Вашингтоном.

«Я думаю, что это совместная операция США, Великобритании и Украины. Также в этом, вероятно, замешано израильское ведомство разведки и специальных задач "Моссад"», — объяснил эксперт в интервью.

По мнению Беннетта, таким образом организаторы убийства надеются спровоцировать Россию на ответные действия. Он отметил, что эти действия совершаются «для того, чтобы укрепить на Западе образ мышления альянса времен Второй мировой войны».

Взрыв в кафе Санкт-Петербурга на Университетской произошел в воскресенье, 2 апреля. Погиб военный корреспондент Владлен Татарский, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Девушку, подозреваемую в причастности к убийству россиянина в кафе, задержали. Следствие полагает, что жительница Петербурга Дарья Трепова принесла в кафе коробку с бюстом военкора, в который было вмонтировано взрывное устройство. По последней информации, число пострадавших при взрыве возросло до 32 человек, из них десять человек находятся в тяжелом состоянии.