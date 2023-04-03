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15:41, 3 апреля 2023Бывший СССР

На Украине попытались мобилизовать инвалида без кистей рук

«Страна.ua»: на Украине инвалиду без кистей рук выдали повестку, признав годным к службе

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Во Львовской области Украины сотрудники военкомата вручили повестку инвалиду без кистей рук, а медицинская комиссия признала его годным к службе. О попытке мобилизации мужчины сообщает украинское издание «Страна.ua».

27-летний Руслан Кубай получил повестку в январе с требованием прийти на медкомиссию в военкомат. Однако вместо признания ошибки чиновники решили объявить его годным. Мужчина имеет инвалидность первой группы с детства, поэтому, как подчеркивается, он автоматически должен быть освобожден от прохождения службы в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Комиссия поставила ему отметку «74-в». Это означает, что человек непригоден к военной службе в мирное время, но ограниченно пригоден в военное время, объясняет издание. «Чтобы прикрыть свою некомпетентность, (…) они даже подправили мой предварительный диагноз — и из "74" я стал "74-в", но самое интересное то, что новые документы и диагноз они поставили числом, когда я выставил свой первый пост в сети», — рассказал Кубай. По его словам, после скандала в социальных сетях его сняли с воинского учета.

Ранее пленный боец ВСУ Евгений Иванников заявил, что на передовую отправляют даже людей с инвалидностью из-за нехватки военнослужащих в подразделениях. По его словам, медкомиссии «заворачивали» даже тех, у кого были серьезные заболевания, и говорили, что они здоровы.

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Кристина Есикова
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