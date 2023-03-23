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00:13, 23 марта 2023Бывший СССР

Пленный боец ВСУ рассказал об отправке на передовую инвалидов

Пленный боец ВСУ заявил, что на передовую отправляют даже инвалидов из-за нехватки людей

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Иванников заявил, что на передовую отправляют даже людей с инвалидностью из-за нехватки военнослужащих в подразделениях. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что медкомиссии «заворачивали» даже тех, у кого были серьезные заболевания, и говорили, что они здоровы.
Иванников, попавший в плен под Белогоровкой Луганской народной республики (ЛНР) отметил, что его подразделение, стоявшее в тылу, расформировали из-за нехватки людей и отправили на передовые позиции. Он уточнил, что там оставались только те, кто имел проблемы со здоровьем или был в возрасте.

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«У нас был человек — в двух пятках пластины, чуть больше года после операции. Один вот шел на позиции, 57 или 58 лет ему, сердечный приступ, прямо оттуда эвакуировали. У меня куска легкого нет, отдышка и все знали об этом», — поделился военнопленный.

Он добавил, что среди его знакомых в подразделении были несколько человек с инвалидностью, изначально они занимали должности, не связанные с большими физическими нагрузками, но впоследствии все оказались на передовой.

Ранее Иванников рассказал, что российские силы имеют значительный перевес в артиллерии на кременском участке фронта в Донбассе. Он также отметил, что обычные украинские солдаты не видят на позициях вооружения стран НАТО. Военнопленный уточнил, что за время конфликта был на позициях в Тернополе, под Киевом, в Александровке, однако нигде не видел иностранное вооружение.

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Марина Совина
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