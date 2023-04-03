Девушка выросла среди «белых богачей» и раскрыла их главные правила

SEO-менеджер Мэдисон Ван Дорен рассказала, что богачи любят ездить на машинах Range Rover

SEO-менеджер из Бруклина Мэдисон Ван Дорен выросла среди «белых богачей» и раскрыла главные правила обеспеченных людей. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Так, девушка рассказала, что люди, имеющие высокий уровень дохода, предпочитают ездить на автомобилях марки Range Rover, стоимость которых начинается от 106 тысяч долларов (около восьми миллионов рублей). В связи с этим автор видео вспомнила, как в детстве мать указала ей на врача, которая тогда находилась за рулем данного автомобиля, и отметила, что данное транспортное средство является показателем успеха.

Кроме того, Ван Дорен пояснила, что богачи чаще всего при знакомстве используют второе имя и увлекаются боулдерингом (вид скалолазания без страховочных тросов и ремней). Вдобавок они любят покупать вещи, подчеркивающие статус богатства, но при этом никогда не будут носить одежду или аксессуары с логотипами люксовых брендов, а также туфли марки Christian Louboutin с красной подошвой. В то же время в их домах присутствует домашний кинотеатр.

Помимо прочего, оказалось, что среди высшего общества не одобряется использование в макияже большого количества декоративной косметики и ведение социальных сетей. Ван Дорен уточнила, что богатые люди не делятся с подписчиками фотографиями из отпуска или с лыжных прогулок.

В декабре 2023 года пользователи платформы Reddit возмутились ростом цен на любимые товары представителей среднего класса и обвинили в расточительности богачей, которые могут заплатить за них фактически любую цену. Так, один из подписчиков раздела AskReddit задал вопрос остальным юзерам, какие категории вещей подорожали больше всего за последние несколько лет. По его мнению, большинство марок увеличивают стоимость предметов гардероба, наживаясь на состоятельных людях и пренебрегая при этом остальными клиентами.