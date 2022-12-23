Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:52, 23 декабря 2022Ценности

Богачей обвинили в росте цен на любимые товары среднего класса

Пользователям Reddit стало труднее покупать вещи в секонд-хендах из-за богачей

Фото: Shanna Camilleri / Unsplash

Пользователи сети возмутились ростом цен на любимые товары представителей среднего класса и обвинили в расточительности богачей, которые могут заплатить за них фактически любую цену. Эту тему они обсудили на платформе Reddit.

Так, один из подписчиков раздела AskReddit задал вопрос остальным юзерам, какие категории вещей подорожали больше всего за последние несколько лет. По его мнению, большинство марок увеличивают стоимость предметов гардероба, наживаясь на состоятельных людях и пренебрегая при этом остальными клиентами.

В ответ на вопрос некоторые сообщили, что им стало значительно труднее совершать покупки в секонд-хендах, переполненными некачественными предметами гардероба по относительно высоким ценам. «Раньше я хорошо экономил за счет бывших в употреблении вещей. Я мог купить три совершенно новые рубашки и пару брюк примерно за 15 долларов (одну тысячу рублей). Теперь только одна рубашка стоит минимум 10 долларов (700 рублей), при этом она изготовлена из плохого материала», — пожаловался один из комментаторов.

Материалы по теме:
«Они понятия не имеют, как живут обычные люди» Почему британцев раздражает роскошная жизнь их нового премьера?
«Они понятия не имеют, как живут обычные люди»Почему британцев раздражает роскошная жизнь их нового премьера?
28 октября 2022
Меган Маркл тратит огромные суммы на роскошь. Почему ее расточительность после переезда в США смешит соседей?
Меган Маркл тратит огромные суммы на роскошь.Почему ее расточительность после переезда в США смешит соседей?
25 июля 2022

Помимо этого, пользователи сети заявили, что вещи известных брендов Levi’s, Carhartt и Dickies стали менее доступными для людей среднего класса, чем несколько лет назад. «Удивительно, но футболка Dickies подорожала с 15 долларов (одна тысяча рублей) почти до 40 (2700 рублей) всего за пару лет» — посетовали они.

По словам еще одного комментатора, дорогой стала одежда из денима в целом. «Раньше джинсы были дешевыми и прочными. Эту одежду носили годами на каторжных работах. Теперь брюки стали дорогими, некачественными и рваными для имитации эстетики рабочего класса», — возмутился он.

Ранее в декабре сотрудники сервиса объявлений «Юла» раскрыли самые дорогие выставленные на продажу вещи, которые готовы продать россияне. Так, одним из самых дорогостоящих предметов гардероба, который оказался на сайте объявлений в разделе «Женский гардероб», стала выполненная из кожи страуса сумка Hermes Constance стоимостью 16 тысяч евро (1,1 миллиона рублей).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
Глава Евросовета выступил за приостановку членства России в Совбезе ООН
Крест принцессы Дианы продадут на аукционе за 10 миллионов рублей
Появились подробности скорого визита Лукашенко в Россию
Во ФСИН опровергли информацию о просьбе осужденных женщин отправиться на СВО
«Новая газета» выпустила номер впервые после приостановки деятельности
В США заявили о безвыходном положении Украины
Финляндия выделила Украине 5 миллионов евро на зеленый переход
Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности
Рост цен в Японии побил 40-летний рекорд
Кэмерон Диаз заметили на съемках фильма после восьмилетнего перерыва в карьере
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.