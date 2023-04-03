Бывшего генерала-таможенника отправили в колонию за аферу с госконтрактом

Бывшего таможенника Шашаева приговорили к 5 годам колонии за аферу с госконтрактом

Бывшего начальника Главного управления информационных технологий Федеральной таможенной службы РФ приговорили к пяти годам колонии по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом в понедельник, 3 апреля, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Как установил суд, в 2009 году Шашаев контролировал исполнение госконтракта между ФТС и коммерческой компанией на разработку и внедрение компонентов, автоматизирующих ключевые рабочие процессы таможенного дела. Зная о затягивании исполнителем сроков, генерал Шашаев утвердил акт сдачи приемки выполненных работ. Общая сумма ущерба за неработоспособное программное обеспечение превысила 440,5 миллиона рублей.

В 2016 году Алексея Шашаева и его сообщников уже признавали виновными в хищении 125 миллионов рублей из бюджета.