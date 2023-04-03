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07:20, 3 апреля 2023Бывший СССР

Власти Запорожской области призвали усилить систему ПВО

Рогов предложил усилить систему ПВО в Запорожской области на фоне обстрелов со стороны ВСУ

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов призвал усилить систему противовоздушной обороны (ПВО) в Запорожской области на фоне обстрелов региона со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Рогова, усиление ПВО никогда не помешает, поскольку украинские военные «бьют комбинировано, чтобы система захлебывалась».

Он указал, что силы Киева наносят удары по Мелитополю из окрестностей города Орехов, расположенного на подконтрольной Украине части Запорожья.

Ранее Рогов утверждал, что ВСУ скопили в Запорожской области большое количество солдат для форсирования Днепра.
«Киевский режим скопил большое количество боевиков в районе села Разумовка, обученных для форсирования Днепра и захвата в том числе Запорожской АЭС», — сообщил Рогов.

Марина Совина
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