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13:51, 3 апреля 2023Мир

Президент Румынии захотел большего присутствия НАТО в Черном море

Президент Румынии Йоханнис призвал усилить присутствие НАТО в Черном море
Клаус Йоханнис

Клаус Йоханнис. Фото: Nicolas Datiche / Reuters

Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал усилить присутствие НАТО в регионе Черного моря. Его слова приводит Reuters.

«НАТО необходимо увеличить присутствие в Черном море», — заявил Йоханнис в понедельник, 3 апреля, после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Шольц в понедельник прибыл с визитом в Румынию. Йоханнис указал, что две страны имеют «отличные двусторонние отношения и тесную координацию» по приоритетам Евросоюза и НАТО, а также разделяют одни стратегические цели в решении проблем безопасности и экономики, говорится в сообщении румынского президента в Twitter.

В декабре Йоханнис обратился к парламенту страны с инициативой сформировать на территории Румынии боевую группу союзников НАТО под руководством Франции. Депутаты одобрили предложение.

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Антон Похиляк
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