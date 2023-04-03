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02:16, 3 апреля 2023Мир

В МИД назвали виновного в расколе православия на Украине

В МИД России заявили, что раскол православия на Украине является целью Вашингтона

Фото: Andriy Tod / Unsplash

В МИД России назвали руководство США виновным в расколе православия на Украине. Об этом сказано в комментарии внешнеполитического ведомства.

По мнению российских дипломатов, режим президента Украины Зеленского не самостоятелен в своей антиклерикальной политике, а раскол в Украинской православной церкви является целью Вашингтона.

В ведомстве напомнили о назначении «спецпредставителя по свободе вероисповедания», а также о действующей Комиссии США по международной религиозной свободе.

В МИД отметили, что беспредел в церквях и храмах Украины носит рукотворный характер, это «рукотворное поджигание религиозной ненависти». При этом Зеленский проводит антиправославную политику, ориентируясь на «указки» американцев.

Ранее 2 апреля мужчина напал на священнослужителя Покровского кафедрального собора в Хмельницком, сорвал богослужение, а также повредил Евангелие.

Марина Совина
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