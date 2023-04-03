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18:04, 3 апреля 2023Россия

В России отреагировали на изменившуюся позицию Китая по Курилам

Сенатор Карасин заявил о необходимости изучить новую позицию Китая по Курилам

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин прокомментировал изменившуюся позицию Китая по Курильским островам. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что не увидел в решении КНР принятие стороны России.

Ранее стало известно, что Китай впервые с 1964 года поменял свою позицию по вопросу принадлежности южной части Курильских островов, заняв нейтралитет.

Какая же это сторона России, если Китай занимает нейтральную позицию? Наша позиция заключается в том, что острова принадлежат России

Григорий Карасинпредседатель комитета Совфеда по международным делам

«Это изменение необходимо внимательно изучить и посмотреть, как оно сформулировано. Я, честно говоря, не владею историей позиции Китая по вопросу принадлежности четырех Курильских островов Российской Федерации. Нас в основном интересовала по этому вопросу позиция, понятно, Японии», — заявил Карасин.

Сенатор отметил, что Россия продолжит вести контакты по мирному договору с Японией.

«Ключевым вопросом является урегулирование территориальной проблемы при том понимании, что острова были и остаются принадлежностью Российской Федерации. Сейчас, правда, все контакты прерваны», — заключил он.

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Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что позиция Токио по вопросу принадлежности островов южной части Курил не изменится.

59 лет назад бывший председатель КНР Мао Цзэдун выражал поддержку Японии по проблеме принадлежности Курил, но с тех пор Китай не поднимал эту тему. По данным агентства Kyodo, нынешний председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным указал, что Пекин «не будет занимать позицию ни одной из сторон».

Россия и Япония с середины прошлого века проводят переговоры по подписанию мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основное препятствие — разногласия по поводу прав на южную часть Курил. Япония оспаривает принадлежность России Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов.

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Алена Шевченко
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