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04:35, 3 апреля 2023Забота о себе

Названа опасная для здоровья рыба

Нутрициолог Новикова заявила, что тилапия и пангасиус содержат мусорные токсины и металлы

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Нутрициолог, эксперт Международного института интегративной нутрициологии Александра Новикова в беседе с агентством «Прайм» назвала опасную для здоровья рыбу — из-за ее потребления можно отравиться тяжелыми металлами.

По словам Новиковой, чем крупнее рыба, тем больше она содержит в себе металлов, таких, как ртуть, свинец, мышьяк, кадмий. К примеру — тунец большеглазый, марлин, скумбрия королевская, акула, рыба-меч.

Помимо этого, нутрициолог не советует употреблять тилапию и пангасиус — эти рыбы обитают в грязных водах, питаются мусором и накапливают в себе мусорные токсины, помимо тяжелых металлов, заявила специалист.

Ранее врач-эпидемиолог Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова СПбГУ Лидия Сопрун рассказала, что к сахарному диабету приводят не только сладости, но и продукты с содержанием скрытого сахара.

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Юлия Мискевич
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