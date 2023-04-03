Азербайджанские военные взяли под контроль высоты и два села в Карабахе

ВС Азербайджана взяли под контроль высоты и два села в Шушинском районе Карабаха

Вооруженные силы (ВС) Азербайджана взяли под контроль высоты и два села в Шушинском районе Нагорного Карабаха. Об этом со ссылкой на азербайджанские СМИ сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Отмечается, что в результате операции, проведенной азербайджанскими военными 25 марта, были взяты под контроль села Аллахгулулар и Заманпееси.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщали, что ВС республики удалось взять под контроль часть высот и территорий в Лачинском районе, недалеко от границы с Арменией. Помимо этого, контроль был установлен над «обширной приграничной территории» вблизи еще нескольких сел.