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16:12, 3 апреля 2023Бывший СССР

Азербайджанские военные взяли под контроль высоты и два села в Карабахе

ВС Азербайджана взяли под контроль высоты и два села в Шушинском районе Карабаха

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

Вооруженные силы (ВС) Азербайджана взяли под контроль высоты и два села в Шушинском районе Нагорного Карабаха. Об этом со ссылкой на азербайджанские СМИ сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Отмечается, что в результате операции, проведенной азербайджанскими военными 25 марта, были взяты под контроль села Аллахгулулар и Заманпееси.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщали, что ВС республики удалось взять под контроль часть высот и территорий в Лачинском районе, недалеко от границы с Арменией. Помимо этого, контроль был установлен над «обширной приграничной территории» вблизи еще нескольких сел.

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Алевтина Запольская
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