Защита американского журналиста Гершковича направила жалобу на его арест

Защита журналиста WSJ Гершковича направила жалобу на его арест по делу о шпионаже

Защита американского журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, находящегося сейчас в СИЗО по уголовному делу о шпионаже, направила апелляционную жалобу на его арест. Об этом сообщает «Интерфакс».

Жалоба поступила в Лефортовский суд Москвы в понедельник.

Ранее 30 марта Гершкович был помещен под стражу до 29 мая. Заседание по ходатайству следствия об избрании ему меры пресечения проходило в закрытом режиме. Позже стало известно, что журналиста поместят в СИЗО «Лефортово», в котором содержатся фигуранты уголовных дел о госизмене, высокопоставленные чиновники и крупные бизнесмены.

Сотрудник московского бюро WSJ Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта. Его подозревают в сборе сведений, составляющих государственную тайну. Речь идет о материалах про предприятие российской оборонной промышленности. В отношении Гершковича возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса России («Шпионаж»).

В WSJ отвергли обвинения против Гершковича в шпионаже.