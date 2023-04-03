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19:24, 3 апреля 2023Силовые структуры

В Москве арестовали подозреваемую по делу о шпионаже

В Москве суд арестовал подозреваемую по делу о шпионаже Оксану Федорову

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Хамовнический суд Москвы арестовал Оксану Федорову, подозреваемую в шпионаже. Об этом в понедельник, 2 апреля, сообщает «Интерфакс».

Федорова будет находится под стражей до 3 июня. Подробности дела, в том числе гражданство фигурантки, остаются неизвестными — материалы имеют гриф секретности. Процесс проходит в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы арестовал 32-летнего журналиста WSJ Гершковича по делу о шпионаже.

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Илона Палей
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