В Москве арестовали подозреваемую по делу о шпионаже

В Москве суд арестовал подозреваемую по делу о шпионаже Оксану Федорову

Хамовнический суд Москвы арестовал Оксану Федорову, подозреваемую в шпионаже. Об этом в понедельник, 2 апреля, сообщает «Интерфакс».

Федорова будет находится под стражей до 3 июня. Подробности дела, в том числе гражданство фигурантки, остаются неизвестными — материалы имеют гриф секретности. Процесс проходит в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы арестовал 32-летнего журналиста WSJ Гершковича по делу о шпионаже.