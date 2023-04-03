«Ъ»: в России резко выросло потребление сидра, его продажи увеличились на 60 процентов

В России резко выросло потребление сидра, его продажи увеличились на 60 процентов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование NielsenIQ.

Отмечается, что основными причинами роста популярности напитка являются запуск новых брендов, которые также продвинули сидр как альтернативу пиву и вину.

В NielsenIQ сообщили, что в январе—феврале продажи сидра выросли на 60 процентов в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году и на 65,5 процента в деньгах.

По данным исследователей, в первые месяцы текущего года сидр стал лидером по темпам роста продаж среди алкогольных категорий. «Динамику роста сидра обеспечили локальные бренды, их продажи с начала 2023 года в объеме выросли на 71 процент год к году, а импортных брендов, напротив, снизились на 36 процентов», — пишет издание.

Аналитики также подчеркнули, что увеличению продаж мог поспособствовать рост инвестиций в рекламу и производство.

Ранее сообщалось, что в России с начала 2021 года один вид алкоголя подорожал на десять процентов. Речь идет о росте цены на пиво. Аналитики «Контур.Маркета» сообщили, что за 2022 год было пробито на шесть процентов больше чеков с пивом, чем за предыдущий. Пики продаж приходятся на выходные, а не на праздничные дни, по субботам и воскресеньям россияне традиционно покупают на 30 процентов больше напитка, чем в будни.

