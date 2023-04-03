Разведчик Риттер заявил, что сценарий нападения США на Россию через Аляску невозможен

Сценарий возможного нападения США на Россию через территорию Аляски невозможен. Об этом заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

Разведчика насмешило предположение о плане Вашингтона напасть на Россию через Аляску. «Сейчас, когда дела обстоят таким образом, США со стороны Аляски не представляют значимой угрозы для России», — высказался он.

Риттер добавил, что теоретически разработка такого плана возможна, однако для его реализации Вашингтону потребуется восстановить военную инфраструктуру северного штата. Он отметил, что военный потенциал России в Арктике выше, так как Москва осознает стратегическую важность региона и развивает свои возможности в этом направлении.

Ранее Риттер рассказал, что Пентагон планирует увеличить военный бюджет США после победы России в украинском конфликте. По его словам, американское военное ведомство при планировании расходов и оценки конфликта на Украине уже исходит из того, что Москва одержит победу над Киевом.