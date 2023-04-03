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18:24, 3 апреля 2023Экономика

В России решили платить за смерть на производстве в два раза больше

Президент Путин подписал закон о повышении выплат при смерти на производстве в два раза

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий повышение суммы страховых выплат при смерти на производстве вследствие несчастного случая или профессионального заболевания в два раза — с одного до двух миллионов рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Также закон обязывает засчитывать период пребывания в добровольческом формировании, содействующем Вооруженным силам РФ в выполнении их задач, в трудовой стаж.

Ранее сообщалось, что премьер Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее проживающим за рубежом россиянам получать пенсии и иные выплаты на открытые в России банковские счета или за границей в рублях.

С 1 апреля социальные пенсии в России дополнительно проиндексировали на 3,3 процента. Таким образом, за год, с учетом прошлой индексации, их рост составит 13,5 процента.

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Платон Щукин
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