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05:57, 3 апреля 2023Экономика

В России нашли способ снизить цены на молочные продукты

«Ъ»: производители расторгают контракты с поставщиками сырого молока ради снижения цен

Фото: Engin Akyurt / Unsplash

Крупные производители молочной продукции начали расторгать контракты с поставщиками сырого молока, чтобы вынудить их снизить цены. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что российские производители жалуются на низкий спрос на часть ассортимента. Владелец производителя и переработчика молока ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев подтвердил данную информацию. Он подчеркнул, что в самой сложной ситуации оказались молочники «без долгосрочных контрактов».

Производитель сыров «Фудлэнд» в свою очередь отметил, что не отказывается от договоров, однако в последние полгода компанией не заключались контракты на закупку сырья.

По данным источника издания, спрос на сырое молоко восстановится после снижения цен. Он отметил, что субсидирование государством производства данного продукта сделало этот бизнес очень доходным и привело к избытку сырья.

В Минсельхозе заявили, что постоянно следят за ситуацией на молочном рынке. По данным ведомства, в отрасли сохраняется рентабельность, в том числе благодаря комплексным мерам господдержки.

Ранее сервис «Продажи.рф» выяснил, что все больше производителей в России стали указывать на упаковках молочной продукции вес в килограммах, а не объем в миллилитрах. Специалисты объясняют такое решение попыткой замаскировать снижение объема товара.

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Марина Совина
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