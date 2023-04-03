В Европе сочли концепцию внешней политики России попыткой восстановить репутацию

Представитель ЕС Стано счел концепцию внешней политики РФ попыткой восстановить репутацию

Официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Петер Стано счел обновленную концепцию внешней политики России попыткой восстановить международную репутацию и преодолеть изоляцию. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат уточнил, что документ преследует цель «оправдать агрессивное поведение России» и деление государств на дружественные и недружественные.

Стано призвал Москву уважать международное право и Устав ООН, в первую очередь прекратив военные действия на территории Украины.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении обновленной Концепции внешней политики Российской Федерации. Глава государства объявил об этом на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности России.

