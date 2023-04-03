Самбурская раскрыла сложности своей диеты со словами «даже заплакала»

Актриса Настасья Самбурская заявила, что отказалась от сахара, глютена и фруктов

Актриса Настасья Самбурская рассказала о сложности своей диеты со словами «даже заплакала». На эту тему она высказалась в сторис своего Instagram-аккаунта (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам звезды, на два месяца она отказалась от сахара, дрожжей, глютена, жареной пищи, соусов и фруктов. При этом она продемонстрировала фото листьев салата с креветками, отметив, что основу ее рациона в данный момент составляют белок и клетчатка. «Я вешу уже 58 килограммов (минус три), а это еще месяц не прошел... Так что, кому нужно похудеть — идеальная диета. Но это сложно. Вчера даже заплакала», — заявила знаменитость.

В то же время артистка ответила на вопрос о том, как ей удается придерживаться данного режима питания. «В самом начале я вижу конечный потрясающий результат. Меня он вдохновляет больше, чем угнетающий путь. Так и держусь», — объяснила Самбурская, показав стройную фигуру и рельефный пресс на снимке в коротких топе и шортах.

В марте мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева раскрыла россиянам способ, с помощью которого можно похудеть без строгих диет. В первую очередь спортсменка посоветовала избавиться от вредных пищевых привычек. При этом Утяшева призвала не верить блогерам, которые обещают поделиться секретами сброса веса за неделю.