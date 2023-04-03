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17:15, 3 апреля 2023Силовые структуры

Бывшую российскую судью осудят за мошенничество на полмиллиона рублей

В Краснодаре будут судить бывшую судью за мошенничество на полмиллиона рублей

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Краснодарском крае суд рассмотрит дело бывшей судьи Динского районного суда о мошенничестве в крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Женщину обвиняют по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, в 2020 году Динский районный суд удовлетворил требования россиянина и его знакомой о взыскании со страховой компании денежных средств в его пользу. После в суд поступила апелляционная жалоба страховщиков. Лично знакомая с россиянином судья решила обогатиться и пообещала, что за полмиллиона рублей может повлиять на принятие апелляционной инстанцией решения в его пользу.

Мужчина согласился и спустя пару месяцев передал в служебном кабинете фигурантки 400 тысяч задатка. Два дня спустя родственник мужчины принес остальную сумму. Позже судья создавала видимость, что активно участвует в помощи при рассмотрении апелляции. Обман вскрылся после того, как мужчина и его знакомая проиграли в суде апелляционной инстанции и им было отказано в удовлетворении исковых заявлений.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по краю.

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Екатерина Власова
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