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08:53, 3 апреля 2023Россия

Стихийный мемориал появился на месте взрыва в Петербурге

Стихийный мемориал появился у кафе в Петербурге, где при взрыве погиб военкор Татарский

Фото: РИА Новости

Жители Санкт-Петербурга начали приносить цветы к месту гибели военного корреспондента Владлена Татарского. Об этом сообщает РИА Новости.

Стихийный мемориал появился на углу 5 линии Васильевского острова и Университетской набережной. Уточняется, что заведение, где накануне произошел взрыв, сейчас оцеплено полицией, поэтому люди оставляют красные гвоздики у памятника архитектору Доменико Трезини.

У установленного портрета Татарского горит свеча. Некоторые прохожие останавливаются, чтобы сфотографировать стихийный мемориал, сообщает корреспондент агентства.

О взрыве, в результате которого погиб Татарский, стало известно в воскресенье, 2 апреля. По предварительным данным, бомбу в кафе пронесла девушка. Она спрятала ее в статуэтку, которую позже подарила проводившему в заведении встречу Татарскому.

Марина Совина
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