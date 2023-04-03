В Кремле назвали терактом убийство военкора Владлена Татарского

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что убийство военкора Татарского является терактом

Убийство военкора Максима Фомина, известного под псевдонимом Владлен Татарский, является терактом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

На просьбу журналистов прокомментировать взрыв в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб журналист, а десятки человек были ранены, представитель Кремля ответил двумя словами: «Это теракт».

Также представитель президента допустил, что за террористическим актом может стоять Киев.

Взрыв в кафе Петербурга на Университетской набережной произошел в воскресенье, 2 апреля. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Минздрав заявил о росте числа пострадавших при взрыве в кафе Петербурга до 32 человек.