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11:51, 3 апреля 2023Россия

Тигрица пробралась во двор в российском поселке и попала на видео

В поселке Хабаровского края тигрица пробралась во двор и попала на видео

В одном из поселков района имени Лазо Хабаровского края тигрица пробралась во двор. Беспокоившую местных жителей хищницу отловили сотрудники центра «Амурский тигр», сообщил глава российского региона Михаил Дегтярев, опубликовавший в Telegram видеозапись с диким животным.

На видео попал момент, когда два человека пытаются положить лежащего без сознания тигра на носилки.

Тигрицу удалось поймать при попытке напасть на пса, написал губернатор. По его словам, за последние недели она убила быка, ранила корову и утащила нескольких собак.

Пойманная хищница стала уже пятым тигром с конфликтным поведением, выявленным на территории региона, напомнил Дегтярев. Первичное обследование установило, что речь идет о молодой и здоровой особи. После дополнительной проверки специалистами Росприроднадзора тигрицу направят на реабилитацию или выпустят в тайгу.

Похожий случай произошел в Хабаровском крае в начале марта. Тогда тигрица также пробралась на территорию населенного пункта. Напав на собаку, хищница затаилась под верандой одного из жилых домов. Отловившие ее сотрудники центра «Амурский тигр» установили, что животное было истощено. Тигрицу направили на реабилитацию.

Алан Босиков
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