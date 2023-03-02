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14:11, 2 марта 2023Россия

В России убившая собаку тигрица затаилась под верандой жилого дома

В Хабаровском крае агрессивная тигрица убила собаку и затаилась под верандой дома

Фото: Страница Михаила Дегтярёва во «ВКонтакте»

В селе Арсеньево Хабаровского края тигрица убила собаку и затаилась под верандой дома. Опасные хищники уже не первый раз заходят на территорию населенного пункта, сообщил глава региона Михаил Дегтярев в соцсети «ВКонтакте».

Предположительно, к людям хищницу привело чувство голода. По словам Дегтярева, животное было сильно истощено. Тигрицу отловили специалисты охотхозяйства и центра «Амурский тигр». Ее перевезли в областной центр, из которого животное будет направлено в Приморье, где пройдет курс реабилитации. После восстановления животное выпустят на волю.

Дегтярев отметил, что в Арсеньево это уже четвертый подобный случай. Отловом тигров занимается специализированная бригада, добавил он.

12 февраля в Хабаровском крае тигр напал на двух охотников. В конце того же месяца пережившему нападение тигра россиянину ампутировали руку.

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Алан Босиков
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