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07:22, 27 февраля 2023Россия

Россиянин лишился руки после нападения тигра

Минздрав Хабаровского края заявил, что охотнику ампутировали руку после нападения тигра

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Одному из мужчин, на которого тигр напал несколько недель назад в Хабаровском крае, ампутировали руку. Об этом сообщил представитель Минздрава российского региона, передает РИА Новости.

«Пострадавшему проведена ампутация левой руки, подтвердилась инородная инфекция в организме. На фоне проводимого лечения состояние пострадавшего стабилизировалось», — заявили в министерстве.

Там добавили, что мужчина после нападения хищника все еще находится в реанимации, но врачи отмечают в его состоянии положительную динамику и продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь.

Тигр напал на двух молодых охотников в Хабаровском крае 12 февраля. Тогда хищник набрел на охотничью сторожку, разбил окно и набросился на находившихся там мужчин, один из которых убил тигра из ружья. Одному из охотников тигр разорвал спину — хищник в момент нападения был худым и голодным.

Впоследствии в Минздраве сообщили, что состояние пострадавшего при нападении тигра мужчины крайне тяжелое, так как он долгое время провел без медицинской помощи. После нападения тигра у пациента было много обширных укушенных ран, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Это не первый случай нападения тигра на людей в Хабаровском крае. 13 февраля в труднодоступной местности Советско-Гаванского района нашли растерзанное тигром тело охотника. Погибшим оказался житель Сахалина — он приезжал в российский регион для охоты.

Амурские тигры, случаи нападения которых на людей и животных в Хабаровском крае участились, занесены в Международную Красную книгу. Эти хищники в России обитают, помимо Хабаровского края, в Амурской области, Приморском крае и Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в стране живут около 750 амурских тигров, в это число входят тигрята.

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Анастасия Шейкина
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