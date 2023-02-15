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09:46, 15 февраля 2023Россия

Стало известно о состоянии выжившего после нападения тигра россиянина

В Минздраве заявили, что состояние выжившего после нападения тигра в тайге крайне тяжелое

Фото: Joshua Lee / Unsplash

Состояние мужчины, который выжил после нападения тигра в тайге в Хабаровском крае, оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщили в региональном Минздраве, передает ТАСС.

Врачи объяснили, что состояние россиянина крайне тяжелое, так как он провел без медицинской помощи долгое время. После нападения хищника у охотника много обширных укушенных ран, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в сознании.

По данным Минздрава, мужчине повторно обработали все раны, провели посиндромную и противошоковую терапию, а также ввели антирабическую вакцину и противогангренозную сыворотку.

Тигр напал на двух молодых охотников в Хабаровском крае 14 февраля. Тогда хищник набрел на охотничью сторожку, разбил окно и набросился на находившихся там мужчин, один из которых убил тигра из ружья. Пострадавшему охотнику тигр разорвал спину — хищник в момент нападения был худым и голодным.

Это не первый случай нападения тигра на людей в Хабаровском крае. 13 февраля в труднодоступной местности Советско-Гаванского района нашли растерзанное тигром тело охотника. Погибшим оказался житель Сахалина — он приезжал в российский регион для охоты.

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Анастасия Шейкина
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