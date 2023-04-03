Россия и Таджикистан начали военные учения на границе с Афганистаном

Вооруженные силы России и Таджикистана начали военные учения на границе с Афганистаном

Вооруженные силы (ВС) России и Таджикистана начали совместные военные учения в 20 километрах от границы с Афганистаном. Об этом сообщает ТАСС.

Воинские контингенты двух стран отработают подготовку и ведение совместной операции по ликвидации незаконных вооруженных формирований в условиях горной местности, а также управление подразделениями совместных сил при их уничтожении, говорится в сообщении Центрального военного округа (ЦВО).

Основу российского контингента составляют подразделения 201-й военной базы численностью более 300 военнослужащих. Среди них горные, мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, подразделения радиационной, химической и биологической защиты и мобильные группы радиоэлектронной борьбы ЦВО.

Ранее Министерство обороны России заявило о завершении учений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с подвижными грунтовыми ракетными комплексами (ПГРК) «Ярс». В них приняли участие более трех тысяч военнослужащих, отработавших маневры и техническое обеспечение работы комплексов.