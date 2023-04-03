В Вашингтоне призвали снизить эскалацию в отношениях с КНР

Defense One: представитель Пентагона Милли призвал снизить эскалацию в отношениях с КНР

Глава комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли заявил о необходимости снизить риторику о войне с КНР, подталкивающую Пекин к усилению военной мощи и сближению с Россией. Представитель Пентагона рассказал об этом в интервью изданию Defense One на фоне публикаций американских СМИ, которые пишут на тему грядущего противостояния Вашингтона и Пекина.

При этом Минобороны Китая заявило о готовности форсировать военное сотрудничество с Москвой. Интервью Марка Милли продолжило дискуссию в военных кругах США о том, как быть с растущей мощью Китая и его дальнейшим сближением с Россией. Речь, в частности, идет о состоявшейся встречи председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.

«Если начнется война трех сверхдержав, две из которых будут против нас, это будет очень большим вызовом», — предупредил Марк Милли, призвав не допустить такой ситуации.

По его словам, прямым путем к конфликту становится воинственная риторика сторон. Как отметил представитель Пентагона, может произойти инцидент или «какое-то другое провоцирующее событие, которое приведет к неконтролируемой эскалации».

«Мы хотим иметь геостратегический подход, который не будет толкать Россию и Китай в объятия друг друга для создания реального военного союза», — заключил Милли.

27 марта Марк Милли заявил, что администрация американского президента Джо Байдена намерена направить проект военного бюджета на рекордную сумму для борьбы с Китаем. По его словам, Пекин является долгосрочным геостратегическим вызовом безопасности Соединенных Штатов.

23 марта генерал подчеркнул, что интересы России и Китая хоть и сталкиваются с интересами США с точки зрения национальной безопасности, но Вашингтон не считает войну с Москвой или Пекином неизбежной.