ООН указала на важность свободы экспорта российского продовольствия

ООН: свобода экспорта российского продовольствия важна для международного сообщества

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик указал на важность для международного сообщества свободы экспорта российского продовольствия и удобрений. Его цитирует ТАСС.

Он объяснил это тем, что экспорт сдерживает рост цен. Организация и российская сторона продолжают обсуждать реализацию меморандума об облегчении экспорта, добавил Дюжаррик.

«Мы продолжаем контакты с соответствующими сторонами, а также с США, Великобританией и частным сектором, чтобы добиться продвижения в этом вопросе», — сказал он.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что мировая продовольственная безопасность невозможна без экспорта зерна и удобрений из России.