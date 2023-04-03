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19:34, 3 апреля 2023Мир

ООН указала на важность свободы экспорта российского продовольствия

ООН: свобода экспорта российского продовольствия важна для международного сообщества

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик указал на важность для международного сообщества свободы экспорта российского продовольствия и удобрений. Его цитирует ТАСС.

Он объяснил это тем, что экспорт сдерживает рост цен. Организация и российская сторона продолжают обсуждать реализацию меморандума об облегчении экспорта, добавил Дюжаррик.

«Мы продолжаем контакты с соответствующими сторонами, а также с США, Великобританией и частным сектором, чтобы добиться продвижения в этом вопросе», — сказал он.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что мировая продовольственная безопасность невозможна без экспорта зерна и удобрений из России.

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Антон Похиляк
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