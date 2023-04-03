Врач назвал самое эффективное средство защиты от венерических болезней

Уролог Олег Аполихин посоветовал пользоваться презервативами при оральном сексе

Пользоваться презервативами необходимо при любом виде секса, считает уролог, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н. А. Лопаткина, член-корреспондент РАН Олег Аполихин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал самое эффективное средство защиты от венерических болезней.

«Ответственный подход к своему здоровью и здоровью партнера предполагает индивидуальную профилактику инфекций, передающихся половым путем (ИППП)», — объяснил врач. Это, по его словам, подразумевает соблюдение личной гигиены, правильную и регулярную контрацепцию, использование местных бактерицидных средств, регулярное посещение гинеколога или уролога, своевременное лечение выявленных заболеваний, воздержание от беспорядочных половых связей и вакцинирование против некоторых типов вирусов, например, ВПЧ и гепатита В.

Самый простой и надежный способ защититься от ИППП — это использование презерватива, отметил Аполихин. Он посоветовал использовать его при всех сексуальных контактах, в том числе при оральном сексе.

Презервативы должны быть качественными. Покупать их лучше в аптеках, где товар сертифицирован, с контролируемым сроком годности. Если произошел незащищенный контакт, существуют методы профилактики — половые пути промывают растворами антисептиков. Сделать это нужно в первые два часа после контакта. Необходимо каждые полгода проходить обследование на ИППП, если у вас больше одного партнера или появился новый

Олег Аполихин уролог

Собеседник «Ленты.ру» признал, что барьерные средства защиты при половых актах не гарантируют стопроцентную безопасность. Они обеспечивают в основном предохранение от нежелательной беременности, риск заражения ИППП снижается лишь на 80-85 процентов. Это связано с тем, что очаги инфекции могут находиться и на тех частях тела, которые не закрыты презервативом.

Инфекция может передаваться бытовым путем через общие средства гигиены или сексуальные игрушки. Латекс имеет пористую структуру, причем размер пор многократно превышает размер вирусов. Спермицидная смазка с ноноксинолом-9, которой обрабатываются презервативы, не защищает от ИППП Олег Аполихин уролог

Врач добавил, что помимо механических средств защиты от ИППП существуют еще и химические — спермициды, которые выпускаются в виде мазей, гелей, свечей и вагинальных таблеток. Хотя основная их функция — подавить активность сперматозоидов, а защита от ИППП является побочным эффектом, при правильном применении они способны сократить риск инфицирования в среднем на 70 процентов.

Антисептики используют в экстренных случаях в течение двух часов после полового акта. Растворами обрабатывают половые органы, лобок и бедра

Олег Аполихин уролог

Аполихин напомнил, что эффективной мерой профилактики вирусных заболеваний (гепатита В, папилломавируса) для людей, находящихся в группе риска, является вакцинирование. Антибиотики для профилактики ИППП принимают в экстренных случаях в «ударной» дозировке в первые сутки после полового акта, чтобы предупредить возможное распространение инфекции.

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