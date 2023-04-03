Врач назвала четыре самых важных для здоровья витамина

Диетолог Волынкина назвала витамин D одним из четырех самых важных витаминов

Одним из важнейших для здоровья человека витаминов является витамин D, рассказала диетолог и спортивный психолог Мария Волынкина. Четыре самых важных витамина она перечислила в беседе с NEWS.ru.

По словам врача, витамин D выполняет несколько важнейших функций: регулирует иммунитет, взаимодействует со множеством генов и останавливает воспалительные процессы. Кроме того, необходимым она назвала витамин A, отвечающий за ряд метаболических реакций функций организма в целом. «Витамин A необходим для глаз, нормальной работы иммунной и репродуктивной системы», — рассказала Волынкина.

Также диетолог обратила внимание важность витамина К2, который для хорошего усвоения стоит употреблять с небольшим количеством жира и витамином D — этот элемент участвует в свертываемости крови и метаболизме кальция. Необходим для иммунной системы и витамин C, являющийся мощным антиоксидантом, подвела итог Волынкина.

Ранее диетолог и тренер Джордан Стори перечислил настораживающие привычки, относящиеся к ЗОЖ. По его словам, отношение к еде как к работе или наказанию может быть опасным симптомом чрезмерного увлечения принципами здорового образа жизни.