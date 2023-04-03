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20:17, 3 апреля 2023Мир

Небензя высказался о вероятности встречи Лаврова и Блинкена

Небензя заявил о готовности России организовать встречу Лаврова и Блинкена при желании США

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Россия будет готова организовать встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкенка в ходе визита в штаб-квартиру ООН в конце апреля, если американская сторона захочет этого. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«Я полагаю, что, если такая встреча будет запрошена, министр будет готов встретиться с госсекретарем», — отметил он и подчеркнул, что для подобных встреч требуется и готовности другой стороны. «Мы от таких встреч никогда не убегали», — заключил Небензя.

Ранее о готовности встретиться с Лавровым во время визита главы российского МИД в Нью-Йорк заявлял Генсек ООН Антониу Гутерриш. «Если он [Лавров] приедет в Нью-Йорк и встреча будет запрошена, генеральный секретарь, конечно, встретится с ним», — заявил представитель генсека.

Лавров в апреле примет участие в заседаниях Совета Безопасности ООН. Как отмечал Небензя, США обязаны выдать визу для российского министра.

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Варвара Кошечкина
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