Следователи возбудили дело из-за взрыва автомобиля в Мелитополе

СКР возбудил дело о покушении на убийство из-за подрыва автомобиля чиновника в Мелитополе

В Запорожской области из-за взрыва в Мелитополе автомобиля главы районной военно-гражданской администрации Акимовского сельского поселения было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под машину чиновника и привел его в действие в момент, когда потерпевший проезжал по проспекту Богдана Хмельницкого. Силовики проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных к преступлению.

О подрыве автомобиля в Мелитополя стало известно 3 апреля. Позже выяснилось, что в результате взрыва пострадал экс-глава Акимовского сельского поселения Запорожской области Максим Зубарев. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.