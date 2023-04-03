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15:51, 3 апреля 2023Интернет и СМИ

В Польше раскрыли интересы Запада в поддержке Украины

Myśl Polska: борьба с Россией волнует Запад сильнее вопроса существования Украины

Фото: Yves Herman / Reuters

Борьба с Россией волнует Запад сильнее вопроса существования Украины. Интересы западных стран в поддержке Киева раскрыл обозреватель польского издания Myśl Polska Антоний Конюшевский.

Автор материала считает, что будущее Украины не представляет никакого интереса для западных стран, бросивших все силы на борьбу с Россией. «Вопрос существования Украины и его перспективы не имеют большого значения для Запада. Судьба Киева как независимой политической единицы не имеет реального значения в этой борьбе», — высказался Конюшевский.

По мнению журналиста, холодная война между Россией и Западом слишком затянулась. Нынешнее противостояние, как отметил эксперт, стоит квалифицировать как окончательное столкновение Кремля с США и Европой.

Конюшевский также выразил мнение, что Польша на международной арене значит не больше, чем Украина. «Поляки, как обычно, питают гигантские иллюзии в отношении собственной роли в мировой политике», — заключил колумнист.

Ранее аналитик The Associated Press Барри Хэнтон назвал условие отказа Запада от помощи Украине. По его мнению, западные страны прекратят поддержку Киева только в том случае, если Украина не сможет добиться прогресса на фронте с предоставленным ей арсеналом.

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Олег Давыдов
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