Myśl Polska: борьба с Россией волнует Запад сильнее вопроса существования Украины

Борьба с Россией волнует Запад сильнее вопроса существования Украины. Интересы западных стран в поддержке Киева раскрыл обозреватель польского издания Myśl Polska Антоний Конюшевский.

Автор материала считает, что будущее Украины не представляет никакого интереса для западных стран, бросивших все силы на борьбу с Россией. «Вопрос существования Украины и его перспективы не имеют большого значения для Запада. Судьба Киева как независимой политической единицы не имеет реального значения в этой борьбе», — высказался Конюшевский.

По мнению журналиста, холодная война между Россией и Западом слишком затянулась. Нынешнее противостояние, как отметил эксперт, стоит квалифицировать как окончательное столкновение Кремля с США и Европой.

Конюшевский также выразил мнение, что Польша на международной арене значит не больше, чем Украина. «Поляки, как обычно, питают гигантские иллюзии в отношении собственной роли в мировой политике», — заключил колумнист.

Ранее аналитик The Associated Press Барри Хэнтон назвал условие отказа Запада от помощи Украине. По его мнению, западные страны прекратят поддержку Киева только в том случае, если Украина не сможет добиться прогресса на фронте с предоставленным ей арсеналом.