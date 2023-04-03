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14:11, 3 апреля 2023Россия

Жители Камчатки описали момент землетрясения в регионе

Жительница Камчатки Римма рассказала о гуле перед началом землетрясения

Фото: Виктор Гуменюк / РИА Новости

Перед первыми подземными толчками на Камчатке был слышен гул, сообщила жительница региона Римма. В беседе с «Лентой.ру» она описала момент землетрясения.

«Сегодня я испытала настоящий шок. Вся жизнь пролетела перед глазами. Землетрясение было магнитудой 6,9. Была в это время на работе, в бизнес-центр "Атом". Здание ходило ходуном», — сообщила она.

Римма добавила, что бизнес-центр, в котором она находилась во время подземных толчков, в основном состоит из стекла, поэтому в момент землетрясения все трещало.

«Землетрясение было около минуты. Изначально был гул. Я подумала, что техника или трактор едет. А после произошел первый толчок. Через секунд 15-20 — второй, вот он был самым сильным», — сказала собеседница «Ленты.ру».

Руки до сих пор трясутся, как вспомню

Риммажительница Камчатки

Другой житель Камчатки, пожелавший остаться анонимным, рассказал «Ленте.ру», что уже привык, поэтому не испытал страха во время подземных толчков.

«Я с рождения живу на Камчатке. Находился в это время за рулем на автодроме. Сперва подумали с инструктором, что проблема с рулевым колесом. Он вышел из машины проверить, а я осмотрелся по сторонам и увидел, как металлический столб шатается. Сразу сообразил, что землетрясение», — сказал он.

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что на Камчатке землетрясения — норма. «Позвонил детям, спросил, все ли у них хорошо. Сказали, что да», — добавил он.

Я много раз показывал и объяснял детям, что в случае землетрясения нужно открыть входную дверь и встать в безопасном проеме квартиры. Либо лечь в ванну

житель Камчатки

Днем 3 апреля стало известно, что на Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 6,9. Информация о нем была опубликована на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Ранее в этот же день ученые сообщили о толчках магнитудой 5,7. При этом интенсивность землетрясения в Петропавловске-Камчатском составляла 6 баллов.

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Алена Шевченко
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