Жители Камчатки описали момент землетрясения в регионе

Жительница Камчатки Римма рассказала о гуле перед началом землетрясения

Перед первыми подземными толчками на Камчатке был слышен гул, сообщила жительница региона Римма. В беседе с «Лентой.ру» она описала момент землетрясения.

«Сегодня я испытала настоящий шок. Вся жизнь пролетела перед глазами. Землетрясение было магнитудой 6,9. Была в это время на работе, в бизнес-центр "Атом". Здание ходило ходуном», — сообщила она.

Римма добавила, что бизнес-центр, в котором она находилась во время подземных толчков, в основном состоит из стекла, поэтому в момент землетрясения все трещало.

«Землетрясение было около минуты. Изначально был гул. Я подумала, что техника или трактор едет. А после произошел первый толчок. Через секунд 15-20 — второй, вот он был самым сильным», — сказала собеседница «Ленты.ру».

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Другой житель Камчатки, пожелавший остаться анонимным, рассказал «Ленте.ру», что уже привык, поэтому не испытал страха во время подземных толчков.

«Я с рождения живу на Камчатке. Находился в это время за рулем на автодроме. Сперва подумали с инструктором, что проблема с рулевым колесом. Он вышел из машины проверить, а я осмотрелся по сторонам и увидел, как металлический столб шатается. Сразу сообразил, что землетрясение», — сказал он.

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что на Камчатке землетрясения — норма. «Позвонил детям, спросил, все ли у них хорошо. Сказали, что да», — добавил он.

Я много раз показывал и объяснял детям, что в случае землетрясения нужно открыть входную дверь и встать в безопасном проеме квартиры. Либо лечь в ванну житель Камчатки

Днем 3 апреля стало известно, что на Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 6,9. Информация о нем была опубликована на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Ранее в этот же день ученые сообщили о толчках магнитудой 5,7. При этом интенсивность землетрясения в Петропавловске-Камчатском составляла 6 баллов.