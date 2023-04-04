Трепову взялся защищать адвокат журналиста WSJ Гершковича

Трепову в суде защищает адвокат обвиняемого в госизмене журналиста WSJ Гершковича

Защитой интересов Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта в Петербурге, занимается адвокат Даниил Берман — он же на прошлой неделе представлял в суде интересы обвиняемого в госизмене журналиста газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Об этом сообщает РИА Новости.

Берман — адвокат Треповой по соглашению. В этой же роли он должен был защищать Гершковича 30 марта, однако не был допущен до заседания по избранию меры пресечения.

Следствие просит отправить Трепову под стражу до 2 июня 2023 года. Ей предъявили обвинение по пункту «б» части 3 статьи 205 («Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку») и части 4 статьи 222.1 («Незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой») УК РФ.

По данным СКР, 2 апреля Трепова, выполняя указания кураторов с Украины, принесла в кафе в центре Петербурга начиненную взрывчаткой статуэтку и передала ее Татарскому. В результате он погиб, более 30 участников творческой встречи были ранены.

Ранее появились подробности допроса Треповой. В частности, девушка сообщила, что познакомилась в сети с неким активистом, который предложил ей переехать в Киев и стать редактором, но для этого необходимо было пройти стажировку, выполнив ряд заданий. Передача бюста со взрывчаткой как раз была одним из них. При этом Трепова утверждает, что не знала, что именно находится в статуэтке.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что преступление было спланировано и организовано с территории Украины. Следователи устанавливают всех участников преступной цепочки — от исполнителей до заказчиков.