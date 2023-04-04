Россияне массово устремились в самую желанную для путешествий страну Европы

OneTwoTrip: россияне массово устремились весной в Италию и Францию вопреки санкциям

Россияне массово устремились в закрытые страны Европы вопреки санкциям — наибольшей популярностью у соотечественников весной 2023 года пользуются Италия, Франция и Испания. Об этом стало известно из исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

В первый весенний месяц российские туристы больше всего летали в Италию, которую считают самой желанной страной для путешествий, — доля направления составила 6,6 процента от общего числа заграничных бронирований. На втором и третьем местах — Франция и Испания, где проводят отпуск 4,1 и 4 процента путешественников соответственно.

В топ-10 популярных европейских стран также вошли Германия (2,1 процента), Сербия (1,3 процента), Португалия (один процент), Австрия (0,9 процента), Швейцария (0,7 процента), Венгрия (0,6 процента) и Великобритания (0,5 процента). В 2022 году самыми востребованными у россиян были Польша с долей 2,7 процента бронирований, Италия — 2,6 процента, Франция — 2,3 процента.

Ранее российская тревел-блогерша, побывавшая в Италии, рассказала о менталитете итальянских мужчин, «ценящих легкую беззаботную жизнь». Путешественница привела в пример опыт своих подруг, имевших отношения с местными жителями. Девушки пожаловались, что в Италии мужчины «живут с мамой до последнего» и не спешат со свадьбой.