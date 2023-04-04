Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:23, 4 апреля 2023Путешествия

Россияне массово устремились в самую желанную для путешествий страну Европы

OneTwoTrip: россияне массово устремились весной в Италию и Францию вопреки санкциям

Фото: Henrique Ferreira / Unsplash

Россияне массово устремились в закрытые страны Европы вопреки санкциям — наибольшей популярностью у соотечественников весной 2023 года пользуются Италия, Франция и Испания. Об этом стало известно из исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

В первый весенний месяц российские туристы больше всего летали в Италию, которую считают самой желанной страной для путешествий, — доля направления составила 6,6 процента от общего числа заграничных бронирований. На втором и третьем местах — Франция и Испания, где проводят отпуск 4,1 и 4 процента путешественников соответственно.

Материалы по теме:
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном. Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном.Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
11 августа 2022
Тур а-ля карт. В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
Тур а-ля карт.В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
9 апреля 2022

В топ-10 популярных европейских стран также вошли Германия (2,1 процента), Сербия (1,3 процента), Португалия (один процент), Австрия (0,9 процента), Швейцария (0,7 процента), Венгрия (0,6 процента) и Великобритания (0,5 процента). В 2022 году самыми востребованными у россиян были Польша с долей 2,7 процента бронирований, Италия — 2,6 процента, Франция — 2,3 процента.

Ранее российская тревел-блогерша, побывавшая в Италии, рассказала о менталитете итальянских мужчин, «ценящих легкую беззаботную жизнь». Путешественница привела в пример опыт своих подруг, имевших отношения с местными жителями. Девушки пожаловались, что в Италии мужчины «живут с мамой до последнего» и не спешат со свадьбой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Суд рассмотрит ходатайство об аресте Дарьи Треповой в закрытом режиме
«ВКонтакте» поможет авторам в продвижении контента
На Украине вскрыли схему для уклонистов со скорой помощью
Трепову взялся защищать адвокат журналиста WSJ Гершковича
59-летняя Лолита раскрыла свой способ оставаться работоспособной
Пенсионер умер от укуса пчелы во время поездки на мотоцикле
В Госдуме оценили идею вернуть в школы черчение
Под Москвой друзья пациента ворвались больницу и пообещали изнасиловать врачей
В России стал медленнее дорожать один тип жилья
Миколог объяснил бесполезность идеи о тюремном наказании за сбор редких грибов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.