Российская блогерша раскрыла способ прожить на 40 тысяч рублей на двоих на Бали

Блогерша «Дзен» Ершова поделилась способом прожить на Бали на 40 тысяч рублей на двоих

Российская путешественница и тревел-блогерша Марина Ершова раскрыла способ прожить на индонезийском острове Бали на 40 тысяч рублей на двоих. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Дзен».

По мнению автора публикации, Бали все еще остается бюджетным курортом, поэтому туристы смогут с легкостью прожить там дешево. Девушка отметила, что вместе с парнем останавливается в отелях, проживание в которых обходится от 450 до 600 рублей в сутки. В эту стоимость включен даже завтрак.

При этом, когда сезон наплыва туристов заканчивается, то цены на жилье заметно снижаются. Поэтому в этот период номер в гостинице может обойтись уже в 250-350 рублей в сутки. «Значит, около 13 тысяч рублей в месяц уходит на жилье в разных частях острова с видом на море или на джунгли, горы или рисовые поля», — поделилась Ершова.

Путешественница рекомендовала экономным туристам закупаться продуктами на рынках или в супермаркетах, где цены ниже или такие же, как и в России. «Либо вы будете есть в местных кафе, что тоже очень дешево, когда порция стоит от 50 до 200 рублей, — пояснила она. — Либо это ресторанный отдых с тоже довольно доступными ценами, от 300 до 900 рублей. (…) В общем, жизнь на 40 тысяч рублей на двоих здесь совершенно реальна».

Ранее в марте стало известно, что мошенники на Бали нашли способ выманивать кошельки у иностранцев с помощью одной просьбы. К туристам подходят незнакомые люди и под разными предлогами просят показать кошелек. Чаще всего они говорят, что хотят из любопытства посмотреть монеты другого государства.