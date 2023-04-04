В Белоруссии сняли обвинение с активистки польского меньшинства

Генпрокуратура Белоруссии сняла обвинения с активистки Союза поляков Анжелики Борис

Генеральная прокуратура Белоруссии сняла обвинения с лидера незарегистрированного в республике Союза поляков Анжелики Борис, передает Associated Press. Ей вменяли разжигание межнациональной розни и реабилитацию нацизма.

Уточняется, что 49-летнюю Борис освободили из-под домашнего ареста. Двухлетнее уголовное расследование в ее отношении завершили.

В 2008 году главу Союза поляков Белоруссии и нескольких ее спутников оштрафовали на 240 долларов за нарушение пограничного законодательства. Среди оштрафованных оказались также водитель Анжелики Борис и собственный корреспондент журнала «Магазин Польски» Игорь Банцер. Все они имели белорусское гражданство.