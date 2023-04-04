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20:28, 4 апреля 2023Бывший СССР

В Белоруссии сняли обвинение с активистки польского меньшинства

Генпрокуратура Белоруссии сняла обвинения с активистки Союза поляков Анжелики Борис

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Генеральная прокуратура Белоруссии сняла обвинения с лидера незарегистрированного в республике Союза поляков Анжелики Борис, передает Associated Press. Ей вменяли разжигание межнациональной розни и реабилитацию нацизма.

Уточняется, что 49-летнюю Борис освободили из-под домашнего ареста. Двухлетнее уголовное расследование в ее отношении завершили.

В 2008 году главу Союза поляков Белоруссии и нескольких ее спутников оштрафовали на 240 долларов за нарушение пограничного законодательства. Среди оштрафованных оказались также водитель Анжелики Борис и собственный корреспондент журнала «Магазин Польски» Игорь Банцер. Все они имели белорусское гражданство.

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Алевтина Запольская
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