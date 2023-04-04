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12:09, 4 апреля 2023Россия

Беспилотник ВСУ атаковал приграничный российский регион

Белгородский губернатор Гладков заявил об атаке украинского беспилотника

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали приграничный российский регион — Белгородскую область. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попал Шебекинский городской округ. В Новой Таволжанке с беспилотника было сброшено два взрывных устройства», — пояснил глава области.

По его словам, пострадавших в результате атаки противника нет. Снаряды упали в огороды, в которых на тот момент не было мирных жителей.

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Накануне Белгородская область дважды подверглась обстрелу со стороны Украины. Сначала ВСУ обстреляли село Вознесеновка в Шебекинском городском округе, где один снаряд попал в жилую зону. Затем противник атаковал поселок Первомайский. Там взрывная волна выбила окна в четырех частных домовладениях, оказались посечены заборы и фасады.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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