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12:28, 4 апреля 2023Россия

В России отреагировали на позицию ЕК по роли Китая в украинском кризисе

Депутат Новиков осудил позицию главы ЕК фон дер Ляйен о роли Китая в украинском кризисе

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Позиция ЕС относительно украинского кризиса является непоследовательной, и сейчас Европа пытается переложить ответственность за происходящее на Китай. Таким образом первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал «Ленте.ру» слова главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что Пекин должен сыграть свою роль в решении конфликта на Украине.

«Хотелось бы, чтобы в рамках нынешних заявлений Урсула фон дер Ляйен была бы последовательной. Если она говорит, что Китай мог бы нести ответственность за разрешение ситуации на Украине, то пусть она (...) ровно так и действует: пусть тогда они оставят Украину в покое и сведут [к нулю] всяческую политическую, финансовую, военную помощь режиму Зеленского», — сказал Новиков.

По его мнению, такую позицию главы ЕК можно интерпретировать как попытку переложить ответственность на Пекин.

«Подобного рода заявления Урсулы фон дер Ляйен станут лишь прокладкой к тому, чтобы со временем за любые неприятности, которые могут произойти на подконтрольной Киеву территории, ответственность возложить (...) на тех, кого Запад считает своими оппонентами: Россию, Китай», — добавил парламентарий.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Китай должен сыграть свою роль в решении конфликта на Украине. При этом она подчеркнула, что страны ЕС обеспокоены укреплением дружбы Пекина и Москвы.

«Китай в состоянии конструктивно повлиять [на ситуацию], поэтому на них лежит ответственность», — отметила глава Еврокомиссии.

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Кирилл Садовский
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