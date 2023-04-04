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14:03, 4 апреля 2023Бывший СССР

Глава ПЦУ встретился с бывшим госсекретарем США

Глава ПЦУ Епифаний встретился с экс-госсекретарем США Помпео и вручил ему награду
Епифаний

Епифаний. Фото: Hennadii Minchenko / ZumaPress / Globallookpress.com

Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний встретился с прибывшим в Киев бывшим госсекретарем США Майком Помпео и вручил ему награду. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

Отмечается, что Епифаний поблагодарил Помпео и американский народ за поддержку украинцев и наградил экс-госсекретаря Соединенных Штатов за «защиту религиозной свободы» крестом ПЦУ. Кроме того, остальным участникам прибывшей с ним делегации были вручены медали «Крест свободы».

Во время встречи глава ПЦУ также обсудил с американскими гостями «вопросы, составляющие предмет общего интереса». Перечень тем, которые были затронуты в беседе, при этом не уточняется.

Ранее о переговорах с Помпео заявлял президент Украины Владимир Зеленский. Помимо этого, он сообщал о встрече с делегацией американских конгрессменов.

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Георгий Нестеров
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